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12.11.2026 06:31:28
Tokyo Ohka Kogyo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tokyo Ohka Kogyo präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyo Ohka Kogyo ein EPS von 0,480 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,86 Prozent auf 488,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 414,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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