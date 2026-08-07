Tokyo Ohka Kogyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Ohka Kogyo hat am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 72,40 JPY. Im Vorjahresviertel waren 50,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 72,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at