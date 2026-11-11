Tokyo Ohka Kogyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Ohka Kogyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 97,78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 70,45 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,31 Prozent auf 77,86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at