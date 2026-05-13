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13.05.2026 06:31:29
Tokyo Ohka Kogyo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tokyo Ohka Kogyo hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyo Ohka Kogyo ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tokyo Ohka Kogyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 356,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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