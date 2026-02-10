Tokyo Ohka Kogyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tokyo Ohka Kogyo hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Tokyo Ohka Kogyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 94,14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 58,22 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 64,25 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 278,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 187,29 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 237,03 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 200,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at