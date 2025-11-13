|
13.11.2025 06:31:28
Tokyo Ohka Kogyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tokyo Ohka Kogyo hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Tokyo Ohka Kogyo einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tokyo Ohka Kogyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 414,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 347,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
