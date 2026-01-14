Tokyo Plast International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tokyo Plast International hat am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 171,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 190,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at