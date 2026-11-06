Tokyo Plast International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Plast International hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,51 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tokyo Plast International ein Ergebnis je Aktie von 0,670 INR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tokyo Plast International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 202,9 Millionen INR im Vergleich zu 210,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at