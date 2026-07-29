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29.07.2026 06:31:29
Tokyo Plast International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tokyo Plast International veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 INR gegenüber 0,090 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 182,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,3 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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