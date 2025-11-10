Tokyo Printing Ink Mfg gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tokyo Printing Ink Mfg hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 133,07 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,31 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 11,26 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at