Tokyo Printing Ink Mfg gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tokyo Printing Ink Mfg präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 81,59 JPY gegenüber 35,11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tokyo Printing Ink Mfg im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at