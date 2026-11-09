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09.11.2026 06:31:29
Tokyo Printing Ink Mfg mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tokyo Printing Ink Mfg hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 44,45 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,61 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,45 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12,31 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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