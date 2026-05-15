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15.05.2026 06:31:29
Tokyo Printing Ink Mfg: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Tokyo Printing Ink Mfg ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokyo Printing Ink Mfg die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 2,07 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Printing Ink Mfg 28,00 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,99 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,33 Milliarden JPY ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 147,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 88,98 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 49,93 Milliarden JPY – ein Plus von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tokyo Printing Ink Mfg 46,81 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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