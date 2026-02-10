Tokyo Printing Ink Mfg: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tokyo Printing Ink Mfg hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 83,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Tokyo Printing Ink Mfg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at