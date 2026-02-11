|
Tokyo Radiator Mfg gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Tokyo Radiator Mfg veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 55,08 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Radiator Mfg 48,02 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,86 Prozent auf 8,95 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
