Tokyo Radiator Mfg mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Radiator Mfg lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 64,97 JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 9,89 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Radiator Mfg 8,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at