Tokyo Radiator Mfg: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Radiator Mfg stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 59,47 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 70,09 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 9,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at