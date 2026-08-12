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12.08.2026 06:31:29
TOKYO ROPE MFGCO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TOKYO ROPE MFGCO präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,22 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOKYO ROPE MFGCO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,26 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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