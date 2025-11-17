Tokyo Sangyo präsentierte Quartalsergebnisse

Tokyo Sangyo hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,77 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,99 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at