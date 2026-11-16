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16.11.2026 06:31:29
Tokyo Sangyo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tokyo Sangyo äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 221,06 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 28,57 JPY erwirtschaftet worden.
Tokyo Sangyo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,46 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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