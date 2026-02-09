TOKYO SEIMITSU: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOKYO SEIMITSU hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 111,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 113,07 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 35,90 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at