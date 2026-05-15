TOKYO SEIMITSU: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TOKYO SEIMITSU präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 261,05 JPY. Im letzten Jahr hatte TOKYO SEIMITSU einen Gewinn von 185,67 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 53,87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 610,02 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 633,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat TOKYO SEIMITSU mit einem Umsatz von insgesamt 166,84 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 150,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at