TOKYO SEIMITSU: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOKYO SEIMITSU hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 266,61 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOKYO SEIMITSU ein EPS von 157,41 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 55,68 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at