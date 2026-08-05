TOKYO SEIMITSU stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOKYO SEIMITSU präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

TOKYO SEIMITSU hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 115,01 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 79,77 JPY je Aktie gewesen.

TOKYO SEIMITSU hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at