16.02.2026 06:31:31
Tokyo Soir: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tokyo Soir lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Tokyo Soir hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 22,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 44,29 JPY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 3,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Soir 3,79 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 68,50 JPY. Im Vorjahr hatte Tokyo Soir 145,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Tokyo Soir im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,11 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 15,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
