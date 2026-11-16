|
16.11.2026 06:31:29
Tokyo Soir präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tokyo Soir hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Tokyo Soir vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 9,98 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -26,440 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,46 Prozent auf 3,50 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag etwas unter Druck geraten. Der deutsche Aktienmarkt wird stabil erwartet. Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.