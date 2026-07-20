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20.07.2026 06:31:29
Tokyo Steel Manufacturing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tokyo Steel Manufacturing präsentierte in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,40 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyo Steel Manufacturing ein EPS von 36,18 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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