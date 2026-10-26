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26.10.2026 06:31:29
Tokyo Steel Manufacturing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tokyo Steel Manufacturing präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,06 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Steel Manufacturing 8,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,09 Prozent auf 77,50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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