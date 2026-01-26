Tokyo Steel Manufacturing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tokyo Steel Manufacturing hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 47,07 JPY, nach 65,77 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 67,95 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 15,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokyo Steel Manufacturing 80,44 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at