Tokyo Steel Manufacturing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Steel Manufacturing gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 21,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 72,06 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 66,25 Milliarden JPY.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 112,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Tokyo Steel Manufacturing ein EPS von 197,96 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 17,96 Prozent auf 326,78 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 268,10 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at