Tokyo Tatemono legte Quartalsergebnis vor

Tokyo Tatemono äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 27,54 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 68,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 126,67 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 98,62 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at