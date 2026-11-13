Tokyo Tatemono präsentierte Quartalsergebnisse

Tokyo Tatemono hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 67,18 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 43,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 119,07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,04 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at