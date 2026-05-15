Tokyo Tatemono: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tokyo Tatemono präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Tatemono 2,26 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tokyo Tatemono in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 628,6 Millionen USD im Vergleich zu 831,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at