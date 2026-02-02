|
TOKYO TEKKO gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TOKYO TEKKO hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 216,37 JPY gegenüber 332,99 JPY im Vorjahresquartal.
TOKYO TEKKO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
