TOKYO TEKKO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TOKYO TEKKO hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 254,17 JPY. Im letzten Jahr hatte TOKYO TEKKO einen Gewinn von 245,76 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at