TOKYO TEKKO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TOKYO TEKKO präsentierte in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 68,90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOKYO TEKKO 112,04 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 18,42 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOKYO TEKKO 19,33 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 315,59 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 412,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 12,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 72,54 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 82,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at