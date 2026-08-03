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03.08.2026 06:31:29
TOKYO TEKKO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
TOKYO TEKKO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 61,23 JPY. Im letzten Jahr hatte TOKYO TEKKO einen Gewinn von 89,84 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,08 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 19,27 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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