Tokyo Theatres hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tokyo Theatres präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,46 JPY, nach -17,810 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tokyo Theatres im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,66 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

