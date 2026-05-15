15.05.2026 06:31:29

Tokyo Theatres hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tokyo Theatres hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 12,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokyo Theatres noch ein Gewinn pro Aktie von 82,60 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,95 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,40 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 121,89 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 429,04 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 20,66 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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