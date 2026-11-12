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12.11.2026 06:31:28
Tokyo Theatres präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tokyo Theatres präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 5,95 Milliarden JPY gegenüber 5,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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