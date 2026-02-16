Tokyo Theatres stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tokyo Theatres hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at