Tokyo Tsushin,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tokyo Tsushin,Inc Registered hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,40 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 10,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,09 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,53 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at