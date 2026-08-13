Tokyo Tsushin,Inc Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Tsushin,Inc Registered veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Tokyo Tsushin,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,27 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,65 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,12 Prozent auf 2,20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at