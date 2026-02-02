|
Tokyo TY Financial Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Tokyo TY Financial Group ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokyo TY Financial Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 279,02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo TY Financial Group 260,05 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 35,80 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,34 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
