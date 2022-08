Tokyo TY Financial Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tokyo TY Financial Group hat am 05.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 96,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 93,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,54 Prozent auf 31,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at