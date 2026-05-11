Tokyo TY Financial Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tokyo TY Financial Group gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 474,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 344,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,68 Prozent auf 39,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1379,11 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 1027,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tokyo TY Financial Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 148,76 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 146,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at