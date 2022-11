Tokyo TY Financial Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tokyo TY Financial Group äußerte sich am 14.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 185,14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 59,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tokyo TY Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at