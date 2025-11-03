Tokyo TY Financial Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tokyo TY Financial Group lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Tokyo TY Financial Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 434,82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 207,05 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40,52 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 31,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

