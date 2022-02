Tokyo TY Financial Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo TY Financial Group äußerte sich am 10.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 126,62 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 37,14 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Tokyo TY Financial Group im vergangenen Quartal 25,51 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyo TY Financial Group 22,24 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at