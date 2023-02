Tokyo TY Financial Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tokyo TY Financial Group hat am 02.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 165,04 JPY. Im Vorjahresviertel waren 126,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,32 Milliarden JPY – ein Plus von 14,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokyo TY Financial Group 25,51 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at